Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2019, понедельник, 12:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
13. 05. 2019

К сети партнеров карты рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть магазинов «Альфа-аптека»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в сети магазинов «Альфа-аптека», которая также представлена брендами «Доктор До» и «Доктора А». Оформить покупки в рассрочку можно сроком на 2 месяца.

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.

Это Интересно
Финансы
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.