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13. 05. 2019

В Минске из-за подготовки к параду ограничат движение

В связи с подготовкой военного парада в Минске 3 июля с 14 мая по 13 июня на аэродроме «Липки» будут проходить тренировки механизированной колонны, в связи с чем во время перемещения техники временно ограничат движение транспорта по направлениям: улица Основателей - Скорины – МКАД - аэродром «Липки» и улица Основателей – дорога Н-9067.

Движение колонны для тренировок на аэродром «Липки» запланировано на 14, 21 и 28 мая, а также на 4 и 11 июня. Начало движения в 04:50, сообщили в «Минсктрансе».

Возвращение с аэродрома «Липки» намечено на 16, 23 и 30 мая, 6 и 13 июня. Начало ограничения движения транспортных средств в 19:50.

Время прохождения колонны - около 30 минут.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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