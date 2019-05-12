В Гомеле раскрыли канал поставки наркотиков из Доминиканы

Управление Следственного комитета по Гомельской области расследовало уголовное дело в отношении двух членов организованной группы, поставлявшей кокаин из Доминиканской Республики в Россию. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

По версии следствия, проживавший в Доминикане гражданин Украины договорился о систематической покупке крупных партий кокаина. Затем он создал организованную группу для незаконного приобретения, перемещения через границу и сбыта в России наркотика. В состав группы вошли супруга организатора, пара граждан России, проживавших в Москве, шесть граждан Беларуси из Гомельского района и ряд неизвестных.

Организатор наладил разветвленную сеть сбыта кокаина в Московской области. Он подбирал доверенных лиц, обеспечивал их деньгами и путевками в Доминикану. Наркокурьеры, приехав на курорт под видом туристов, получали там кокаин, растворенный в спиртосодержащей жидкости и помещенный в бутылки из-под алкоголя. Курьеры перемещали кокаин через границу Доминиканы, а затем через страны Европы, в том числе Украину и Беларусь, ввозили его в Россию. Другие члены группы выпаривали кокаин из привезенной жидкости и сбывали его.

Подозреваемых задержали в аэропортах Германии, в России и Беларуси, в том числе в пункте таможенного оформления «Новая Гута» в Гомельском районе.

Задержанным на таможне белорусам предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 и ч.3 ст.328-1 УК. Все расследование обвиняемые находились под стражей.

Трое членов группы, задержанных в Германии, привлечены к уголовной ответственности. Иные члены группы находятся под следствием в России.