В Сенно главбух госпредприятия купила себе за его счет iPhone

В Сенно 30-летняя главный бухгалтер государственного предприятия приобрела за казенный счет новый дорогостоящий iPhone X 64GB. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

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Женщина составила доверенность на покупку нового смартфона стоимостью 3000 рублей. При этом она подделала подпись руководителя и с этим документом отправилась в Витебск за покупкой, где и купила телефон, но ставить его на казенный баланс не стала.

В отношении женщины, которая уже была уволена с предприятия, возбуждено уголовное дело по статье 427 УК.