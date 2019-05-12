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14. 05. 2019

В Минске пропала 23-летняя девушка

В Минске разыскивается без вести пропавшая 23-летняя Елизавета Цыганкова, которая 12 мая ушла от станции метро «Площадь Якуба Коласа» в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Пропавшей на вид 20-25 лет, рост около 175 сантиметрров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза зеленые, волосы коричневые, носит очки.

Была одета в черную куртку ниже пояса, синий гольф, черные джинсы и черные ботинки. При себе имела мобильный телефон и женскую темно-зеленую сумку.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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