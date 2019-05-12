Белоруска Зена поборется сегодня за выход в финал «Евровидения»

Первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019» пройдет вечером 14 мая в Тель-Авиве. На сцену выйдут представители Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

16-летняя Зина белоруска Куприянович, известная как ЗЕНА, исполнит свою песню Like It восьмой. Прямая трансляция первого полуфинала начнется в 22:00 на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Всего в 64-м песенном конкурсе «Евровидение» участвуют представители 41 страны. Второй полуфинал конкурса состоится 16 мая, а финал – 18 мая.