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14. 05. 2019

В Копыле в подвале едва не сгорел мужчина

Вечером 13 мая произошло загорание в подвале многоэтажного многоквартирного жилого дома в Копыль. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС из подвала спасли мужчину 1969 года рождения. Эвакуация жильцов из квартир не потребовалась, сообщили в Минском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Огнем поврежден матрац в подвальном помещении.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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