В Копыле в подвале едва не сгорел мужчина

Вечером 13 мая произошло загорание в подвале многоэтажного многоквартирного жилого дома в Копыль. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС из подвала спасли мужчину 1969 года рождения. Эвакуация жильцов из квартир не потребовалась, сообщили в Минском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Огнем поврежден матрац в подвальном помещении. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby