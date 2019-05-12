В Беларуси капуста подорожала почти на четверть

Больше всего в апреле в Беларуси подорожала свежая белокочанная капуста - на 22,6%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. Лидерами по росту цен в стране также стали репчатый лук (на 18,5%), свежие помидоры (на 12,7%), морковь (на 11,5%) и картофель (на 6,1%).

смотрите также Инфляция в Беларуси с начала года составила 2,7% Подешевели же больше всего в апрели свежие огурцы - на 23,9%. Также существенно выросли цены на сладкий перец (на 11,2%), шторы (на 7,7%), кожаные туфли на низком каблуке и синтетической подошве (на 6,2%) и ритуальные услуги (на 5,7%). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby