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14. 05. 2019

В Беларуси капуста подорожала почти на четверть

Больше всего в апреле в Беларуси подорожала свежая белокочанная капуста - на 22,6%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. Лидерами по росту цен в стране также стали репчатый лук (на 18,5%), свежие помидоры (на 12,7%), морковь (на 11,5%) и картофель (на 6,1%).

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Подешевели же больше всего в апрели свежие огурцы - на 23,9%.

Также существенно выросли цены на сладкий перец (на 11,2%), шторы (на 7,7%), кожаные туфли на низком каблуке и синтетической подошве (на 6,2%) и ритуальные услуги (на 5,7%).

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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