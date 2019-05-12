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14. 05. 2019

В Могилеве фотограф погиб, попав в яму на дороге

В Могилеве 12 мая погиб известный местный фотограф Александр Сомов. 66-летний Могилевчанин ехал на велосипеде, когда колесо попало в скрытую водой глубокую яму. По словам очевидцев из группы «Могилев Live» в соцсети «ВКонтакте», фотограф ехал медленно и был в защитном шлеме.

После происшествия, яму, которая привела к гибели фотографа, заделали, а также отремонтировали весь проезд, по которому ездят велосипедисты.

Как сообщает Mogilevnews.by, Следственный комитет проводит проверку по факту смерти Александра Сомова.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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