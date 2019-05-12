В Сморгоноском районе пограничник совершил суицид

Военнослужащий Сморгонской пограничной группы, прапорщик 1985 года рождения совершил суицид. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Труп контрактника с признаками суицида 12 мая около 06:30 обнаружили родственники дома у его родителей.

Расследует трагедию Следственный комитет Беларуси. Суицид не связан со служебной деятельностью военнослужащего, передает БелТА.

По информации Telegram-канала NEXTA, погибший служил водителем. Повеситься он отправился в деревню Солы. У него остались жена и двое детей.

Это уже как минимум третий случай самоубийства в данной части. В 2016 году покончил с собой солдат срочной службы, а в конце 2018-го - старшина пограничной заставы.