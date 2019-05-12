В Молодечно мужчина в маске пытался ворваться в квартиру пенсионерки

В Молодечно в квартиру 68-летней пенсионерки пытался ворваться мужчина в маске. Инцидент произошел утром 10 мая. Мужчина убежал, когда пенсионерка смогла сорвать маску с его головы. В нападавшем женщина узнала соседа, сообщили в УВД Миноблисполкома.

43-летний мужчина злоупотребляет спиртными напитками и постоянно клянчит деньги. Он собирался зайти к пенсионерке, чтобы попросить денег на алкоголь. Но решив, что уговорить пенсионерку больше не удастся, взял с собой маску.

Женщина по голосу узнала соседа по первому этажу. Но когда хозяйка открыла дверь, то увидела мужчину в маске. Он попытался войти, толкнул пенсионерку, а когда она сумела сорвать маску, убежал. Женщина тут же позвонила в милицию.

Мужчина заперся в своей квартире, дверь милиционерам не открывал. Через два часа силовики штурмом взяли квартиру дебошира. При задержании он был пьян и пытался смыть маску в унитаз.