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14. 05. 2019

В Беларуси сократилась широкая денежная масса

Источник фото: Telegraf.by

Широкая денежная масса в Беларуси на 1 мая составила 42,47 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с 1 апреля на 3,18%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте увеличился на 1,03% и достиг 3,018 млрд рублей.

Наличные деньги в обороте и переводные депозиты рублях в апреле снизились на 1,04% до 7,83 млрд рублей.

Денежная масса в национальном определении уменьшилась на 2,33% и составила 15,375 млрд рублей.

Рублевая денежная масса снизилась в апреле на 2,95% до 16,53 млрд рублей.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, увеличился на 0,32% и составил до 2,057 млрд рублей.

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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