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17. 05. 2019

В Беларуси потеплеет до 26 градусов

17 мая по юго-западной половине Беларуси погоду будет определять фронтальный раздел, на остальной территории скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер восточный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +16..+22°С, местами по Гомельской области до +25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 18-19 мая большая часть территории окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах республики будет сказываться влияние малоподвижной фронтальной системы. Установится теплая погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северо-востоку страны до +15..+16°С по юго-западу, максимальная днем +19..+26°С.

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Беларусь
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