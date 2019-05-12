«Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут финал конкурса «Евровидение-2019»

18 мая вечером в Тель-Авиве (Израиль) состоится финал конкурса песни «Евровидение-2019». Представительница Беларуси ZENA выступит под номером 19. Прямую трансляцию в 22.00 начнут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.

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В финале популярного песенного форума на сцене выступят представители Мальты, Албании, Чехии, Германии, России, Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Беларуси, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии и Испании. Порядок выступлений был предложен продюсерами шоу и одобрен Европейским Вещательным Союзом.

Всего в большом финале участвуют 26 стран: из них 20 – прошедшие в финал по итогам двух полуфиналов, 5 – страны-организаторы, которые попадают в финал автоматически (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) и Израиль как страна-хозяйка нынешнего конкурса.

ZENA с песней «LIKE IT» выступит под номером 19. Сегодня белорусская финалистка примет участие в генеральной репетиции грандиозного шоу.

Вместе с многомиллионной аудиторией поклонников «Евровидения» во всем мире отдать свои голоса за полюбившуюся композицию смогут и белорусские телезрители. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором и обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции. В соответствии с правилами конкурса, белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Баллы от Беларуси озвучит обладательница титулов «Мисс Беларусь-2018» и «Мисс мира Европа-2018» Мария Василевич. Комментатор шоу – журналист АТН Белтелерадиокомпании Евгений Перлин.

Интрига нынешнего конкурса разрешится в ночь с 18 на 19 мая, когда будут названы имя победителя и страна, в которой пройдет «Евровидение-2020».

Смотрите главное музыкальное телевизионное шоу Европы вместе с «Беларусь 1» и «Беларусь 24»!

Напомним, участие белорусского представителя в международном конкурсе «Евровидение» осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского Вещательного Союза.