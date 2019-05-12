За сутки в Витебской области на пожарах погибли три человека

За минувшие сутки три человека погибли на пожарах в Витебской области. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Причины всех трех пожаров устанавливаются.
В Лепеле вечером 16 мая в результате пожара в жилом доме по улице Пушкинской в которого погибли хозяин 1985 года рождения и его знакомая 1982 года рождения.
А в деревне Андроновичи Витебского района ночью 17 мая также при пожаре в жилом доме погиб хозяин 1970 года рождения.
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