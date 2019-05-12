Следователи завершили осмотр места обнаружения тела сотрудника ГАИ

Следователи утром 17 мая завершили осмотр места в лесу в Могилевском районе, где вечером 16 мая было обнаружено тело 22-летнего сотрудника ГАИ. К осмотру привлекались возможности передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, который завершился.

смотрите также В Могилевском районе убили инспектора ГАИ. Убийц пока не нашли Изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам дела, сообщили в СК. Совместно с милиционерами и экспертами продолжается установление обстоятельств преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначены судебно-медицинская и комплексная судебная генотипоскопическая экспертизы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby