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17. 05. 2019

Следователи завершили осмотр места обнаружения тела сотрудника ГАИ

Источник фото: Следственный комитет

Следователи утром 17 мая завершили осмотр места в лесу в Могилевском районе, где вечером 16 мая было обнаружено тело 22-летнего сотрудника ГАИ. К осмотру привлекались возможности передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, который завершился.

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Изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам дела, сообщили в СК. 

Совместно с милиционерами и экспертами продолжается установление обстоятельств преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия,  допрашиваются свидетели. Назначены судебно-медицинская и комплексная судебная генотипоскопическая экспертизы.

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