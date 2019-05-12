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17. 05. 2019

Милиция просит помочь с розыском убийц сотрудника ГАИ

УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или что-либо знают о машине, в которую 16 мая между 17:30 и 18:20 минут сел инспектор ДПС ГАИ в форме в районе улицы Первомайской Могилева и переулка Мигая (гостиница «Днепр»). Милиционер позже был найден убитым.

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Водителей транспортных средств, которые в указанное время находились в этом районе, просят предоставить записи с видеорегистраторов.

При наличии информации или записи просят незамедлительно перезвонить по телефонам 8 (029) 314-46-66, 8 (029) 802-46-66, 8 (029) 693-64-25 или по телефону 102.

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