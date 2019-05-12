В Могилеве после убийства прошли рейды по цыганским районам

В Могилеве вечером 16 мая после убийства сотрудника ГАИ прошли рейды в районах Чапаевка и Гринево, населенных преимущественно цыганами, прошли милицейские рейды. По словам местных жителей, сейчас под стражей находятся почти все мужчины.

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Часть женщин также задержали, и они провели ночь в милиции. Потом женщин отпустили, а около 30-40 мужчин до сих пор остаются под стражей, передает Радио "Свобода".

Представители диаспоры заявляют, что им сказали, что мужчины будут находиться под стражей, пока не будут найдены «через цыганскую почту» преступники.