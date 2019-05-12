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17. 05. 2019

«Евровидение 2019»: Зена нацелилась на рекорд, шансы Лазарева падают

Полуфиналы принесли неожиданные результаты, и вероятность победы некоторых стран заметно снизилась

смотрите также «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут финал конкурса «Евровидение-2019»

18 мая зрителей ждет грандиозный финал «Евровидения 2019». Конкурс уже запомнился как яркими выступлениями участников, так и различными событиями вне сцены. Кроме того, после полуфиналов специалисты FavBet обновили котировки основных фаворитов, пересмотрели шансы белорусской участницы Зены, а также предположили возможные казусы и нестыковки во время гала-вечера.

Полуфиналы внесли заметные коррективы в ТОП-5 фаворитов конкурса. Изначально список выглядел так: Нидерланды, Россия, Италия, Швеция, Швейцария. Теперь, аналитики FavBet заметно изменили расклады, исходя из выступлений конкурсантов.

Так, за день до финала, Нидерланды по-прежнему лидируют с коэффициентом 2,05. На второе место переместилась Австралия - 6,50, вытеснив Швецию и Италию - 10,00. Пятое место у России - 11,00.

Продолжает борьбу за первое место белорусская певица - Зена. Она стала шестой исполнительницей в истории конкурса, которая вывела Беларусь в финал. Лучший результат, из 17 предыдущих попыток, был у Дмитрия Колдуна - в 2007 году он стал шестым.

Коэффициент на триумф Зены солидный150,00. Зато FavBet гораздо выше оценивает шансы певицы на улучшение общего результата Беларуси за все время. Коэффициент на то, что наша исполнительница займет место, выше шестого – 20,00.

Ожидает ли зрителей очередной казус в финале, узнаем совсем скоро, а пока букмекер принимает несколько довольно любопытных прогнозов.

Например, выбежит ли во время выступления на сцену посторонний человек или какова судьба главного приза –«Хрустального микрофона». Стоит отметить, что вероятность таких событий, по мнению аналитиков, довольно высока.

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