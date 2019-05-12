В Речице мужчина обследовал цех и провалился под пол

Днем 16 мая в Речице в неэксплуатируемом цехе на улице Ильича человек упал со второго этажа. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По информации МЧС, инцидент произошел из-за обрушения деревянного пола, в результате чего мужчина, обследовавший здание, упал с высоты пять метров в изолированное помещение без окон и дверей.

Работники МЧС демонтировали часть кирпичной кладки при и спасли мужчину. Он госпитализирован.