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17. 05. 2019

В Речице мужчина обследовал цех и провалился под пол

Источник фото: МЧС

Днем 16 мая в Речице в неэксплуатируемом цехе на улице Ильича человек упал со второго этажа. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По информации МЧС, инцидент произошел из-за обрушения деревянного пола, в результате чего мужчина, обследовавший здание, упал с высоты пять метров в изолированное помещение без окон и дверей.

Работники МЧС демонтировали часть кирпичной кладки при и спасли мужчину. Он госпитализирован.

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