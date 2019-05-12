В Беларуси будет тепло и почти без осадков

18 мая по юго-западной половине республики погоду будет определять фронтальный раздел, остальная территория будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. По юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +20..+26°С.

По данным Белгидромета,19-20 мая большая часть республики останется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в теплой воздушной массе, лишь в юго-западных районах сохранится влияние малоподвижной фронтальной системы.

19 мая преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны, максимальная днем +21..+26°С.

20 мая преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны, максимальная днем +21..+26°С.