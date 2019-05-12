«Санта» открыла в центре Минска концептуально новый «Рублёвский»

В здании «Центра моды» на проспекте Победителей, 1 открылся супермаркет «Рублёвский» в новом концепте, на который вскоре перейдут и другие магазины сети. Его открыла группа компаний «Санта» в качестве промежуточного этапа перед масштабным ребрендингом сети «Рублёвский».

Магазин в центре Минска перезапустила группа компаний «Санта», к которой в августе прошлого года перешел ритейлер «Рублёвский». Супермаркет сохранил старую вывеску, но кардинально изменился внутри. Запуск магазина в новой концепции станет промежуточным этапом к масштабному ребрендингу, который затронет торговые объекты сети по всей стране.

«Мы не спешим менять вывески – это как раз сделать проще всего. Гораздо важнее и сложнее предоставить потребителям концептуально правильный формат магазина и новый уровень обслуживания: это касается продуманной организации торгового зала, ассортимента, свежести продуктов, сервиса и прочих атрибутов, вроде выпечки, кофе и итальянской пиццы. На этом магазине мы как раз и будем доводить новый концепт до совершенства, что очень важно сделать перед масштабным ребрендингом», – отмечает гендиректор сети «Рублёвский» Филипп Артеменко.

Магазин получил светлый и дружелюбный интерьер. На стене появилось огромное панно с изображением Старого Минска – тем самым решили подчеркнуть историческую значимость места и порадовать иностранцев, которых ожидают в столице ко II Европейским играм.

Торговый зал полностью переосмыслен: организованы широкие проходы между витринами, установлена новая входная группа, появилось много секций и отделов. Помещение стало светлее, а в оформлении преобладают декоративные элементы «под дерево». В магазине используют современное оборудование мировых брендов, которое позволяет сохранить свежесть и полезные свойства продуктов. Так, для приготовления мяса на вертеле предусмотрена гриль-витрина от американской компании Fri-jado, которая считается лидером в этой сфере.

Помимо привычных для «Рублёвского» товаров, в магазине сделали ставку на fresh-категории, которые развивает холдинг. В частности, здесь много морепродуктов, рыбы и изделий из нее, равно как и молочных продуктов. На многие товары действуют акционные цены. Покупателям также предложили больше свежих овощей и фруктов, спрос на которые растет последние годы.

В магазине учли еще один модный в Европе тренд – food-to-go. Видное место занимает отдел кулинарии с готовыми блюдами на вынос, включая салаты, гамбургеры и суши. Рядом со свежей выпечкой поставили аппарат по приготовлению кофе – его привезли из Америки, а вкус напитка топ-менеджеры выбирали лично. Среди других «фишек» – итальянская пицца, которую выпекают в печи менее чем за 6 рублей.

«Магазин находится в популярном месте – на пересечении интенсивных пешеходных потоков. В теплые месяцы в него чаще всего заходят, чтобы взять что-то перекусить и пойти дальше по проспекту или набережной Свислочи. Поэтому мы сделали упор на большой выбор fresh-продуктов, фирменных блюд и выпечки, а также пиццы, которую готовят мастера на месте. Вскоре это станет неотъемлемым атрибутом и других магазинов нашей сети в Минске», – заверяет Филипп Артеменко.

По его словам, расходы на реновацию магазина оказались сопоставимы с бюджетом на открытие нового объекта. Супермаркет практически выстраивали «с нуля».

«Ко всему подходили рачительно, но на мелочах не экономили. Новый магазин отражает наш подход к комфортной организации торгового пространства и бережное отношение к покупателю. Конечно, площади здесь ограниченные, и это не позволило нам реализовать все, что мы задумали. Кроме того, и сам концепт еще может измениться, мы оставили задел на будущее. Многое будет зависеть от покупателя: именно он проголосует за то, что ему нужно, а что – нет. Нам важно предложить минчанам такой магазин, который понравится им самим и по максимуму учитывает их пожелания», – объясняет гендиректор.

Покупателей в супермаркете обслуживают шесть касс. Работать он будет дольше обычного – с 8 утра до часа ночи.

Напомним, сеть «Санта» приобрела «Рублёвский» в августе 2018 года. Под двумя брендами сейчас действует 158 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 6,8 тыс. человек.