В Беларуси уволены три замминистра

Постановлением Совет министров Беларуси от 16 мая № 304, которое официально опубликовано 18 мая на Национальном правовом интернет-портале, освобождены от занимаемых должностей сразу три заместителя министров.

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Так, первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко уволен по соглашению сторон.

В связи с окончанием контракта уволены первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина и замминистра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.