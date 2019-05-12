В Бобруйске нашли нелегальной одежды на 88 тыс. рублей

В торговых объектах Бобруйска таможенники выявили хранение и продажу одежды, ввезенной ИП из России без необходимых документов, а также без маркировки контрольными знаками с RFID-метками. Всего выявлено более 330 единиц одежды, в том числе из натуральной кожи и меха, сообщили Телеграфу в таможне.

Ориентировочная стоимость незаконно реализуемых изделий составила около 88 тыс. рублей. По фактам нарушения законодательства начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП. С 20 марта 2016 года в Беларуси внедрена технология обязательной маркировки одежды из меха контрольными знаками с RFID-метками. Также запрещено покупать, транспортировать, хранить, использовать и продавать товары без такой маркировки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby