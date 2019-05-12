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18. 05. 2019

В Бобруйске нашли нелегальной одежды на 88 тыс. рублей

Источник фото: ГТК

В торговых объектах Бобруйска таможенники выявили хранение и продажу одежды, ввезенной ИП из России без необходимых документов, а также без маркировки контрольными знаками с RFID-метками. Всего выявлено более 330 единиц одежды, в том числе из натуральной кожи и меха, сообщили Телеграфу в таможне.

Ориентировочная стоимость незаконно реализуемых изделий составила около 88 тыс. рублей.

По фактам нарушения законодательства начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП.

С 20 марта 2016 года в Беларуси  внедрена технология обязательной маркировки одежды из меха контрольными знаками с RFID-метками. Также запрещено покупать, транспортировать, хранить, использовать и продавать товары без такой маркировки.

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