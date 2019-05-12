В Беларуси снова дорожает бензин

В Беларуси розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 19 мая увеличиваются на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

смотрите также Беларусь будет требовать от России компенсации за «грязную» нефть Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,67, АИ-98-К5-Евро – 1,88. В концерне удорожание объяснили тем, что по состоянию на 17 мая с начала года цена российской нефти для белорусских НПЗ выросла на 19,4%, а цены на моторное топливо – примерно на 7,8%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby