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18. 05. 2019

В Беларуси снова дорожает бензин

В Беларуси розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 19 мая увеличиваются на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

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Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,67, АИ-98-К5-Евро – 1,88.

В концерне удорожание объяснили тем, что по состоянию на 17 мая с начала года цена российской нефти для белорусских НПЗ выросла на 19,4%, а цены на моторное топливо – примерно на 7,8%.

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