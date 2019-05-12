В Беларуси будет тепло и без осадков

В Беларуси в понедельник, 20 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах Брестской и Гродненской областей сильный порывистый.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха +21..+27°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +16..+18°С, днем +24..+26°С, вечером +19..+21°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby