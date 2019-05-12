Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью

Беларусь сторона согласовала с Россией проект дорожной карты по замещению российской нефти ненадлежащего качества и приступила к его реализации. Об этом сообщил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

По его словам, реализация дорожной карты предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзита российской нефти в направлении европейских государств, передает БелТА.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты. Минск также проинформировал российских коллег о своей готовности принимать для переработки на "Нафтане" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - "Нафтан", и предлагает в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая этот шаг с другими мероприятиями.