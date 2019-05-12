От Беларуси на инаугурацию Зеленского поедет вице-премьер Ляшенко

На инаугурации президента Украины Владимира Зеленского от Беларуси 20 мая будет присутствовать заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Об этом рассказали в белорусском правительстве.

По информации украинского МИД, на инаугурации также ожидаются президенты Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, глава парламента Азербайджана, вице-премьеры Болгарии, Румынии и Словакии, министры США, Канады, Польши и Франции и другие. По информации TUT.by Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby