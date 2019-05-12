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20. 05. 2019

Решил проучить: пьяный могилевчанин поцарапал три машины

Источник фото: СК РБ

Житель Могилева поцарапал три автомобиля, которые стояли вблизи домов по улице Машековской. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Могилевского облисполкома. Информацию о случившемся автовладельцы передали в милицию 29 и 30 апреля. Общий ущерб они оценили в 3800 рублей.

Хулиганом оказался 46-летний неработающий могилевчанин. В тот вечер он был сильно пьян, и ему показалось, что машины мешают ему пройти к подъезду. Тогда мужчина с помощью ключей решил проучить автолюбителей, которые паркуют свои автомобили на улице, а не на платной парковке. Проходя мимо автомашин, он царапал их ключами.

Ранее мужчина задерживался в порядке статьи 108 УПК. Материал по новому делу передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 339 УК.

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