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20. 05. 2019

Почти 700 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

На границе Беларуси со странами Европейского союза вновь скопились пробки из ожидающих выезда в ЕС большегрузных автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета по состоянию на 10:00 20 мая.

Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» очереди ожидают более 320 фур, в «Беняконях» и «Привалке» - по более чем 150, в «Котловке» - более 50.  

Еще по более чем 70 грузовиков стоят в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» на границе с Латвией.

На границе с Польшей более 10 фур находятся в очереди в «Брузгах», более 60 – в «Берестовице», более 30 – в «Домачево».

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