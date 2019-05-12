Юбилейный концерт любимого гардемарина поколения Дмитрия Харатьяна!

Народный артист России,популярнейший актёр театра и кино, певец, телеведущий, несомненно, один из самых любимых артистов кинематографа, выступит с большим концертом28 ноябряво Дворце Республики.

На его счету множество ярких кино и телевизионных проектов, главные роли в мюзиклах и драматических спектаклях, количество ролей сыгранных в театре и кинонасчитывает уже более сотни. Он сыграл главные роли в таких культовых картинах как: «Розыгрыш», «Гардемарины, вперёд!», «Тайна королевы Анны или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Возвращение мушкетёров или Сокровища кардинала Мазарини», «Зеленый фургон», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», «Скорость» и в других известных кинофильмах.

Кроме того, Дмитрий Харатьян является поющим актёром. В его вокальном репертуаре более сотни песен, таких известных композиторов, как Виктор Лебедев, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова, Григорий Гладков, Александр Флярковский, Елена Суржикова, Валерий Тишлер, Антон Аршанский и многие другие. Он исполняет композиции из репертуара выше перечисленных авторов, а также песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора, русские романсы и песни из кинофильмов.Композиции в его исполнении покоряют слушателей своей оригинальностью, искренностью и чувственностью.

Дружеская и теплая атмосфера, интересные истории об актерской жизни, съемках в кино и любимые всем песни, в исполнении главного гардемарина, сделают этот вечер по-настоящему ярким и запоминающимся. Концерт пройдёт при участии группы "CocktailProject".

Стоимость билетов: от 35 до 100 рублей.

Начало концерта в 19:00

Дополнительная информация по телефону (017) 2299141, касса (017) 2299039

Билеты в кассах Дворца Республики, на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by