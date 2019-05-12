Нацбанк вводит в обращение обновленные банкноты

Национальный банк Беларуси с 20 мая ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей 2019 года выпуска. Их защита усилена за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

В дизайне обновленных банкнот исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи; обновлен внешний вид архитектурных сооружений на лицевых сторонах и указаны их названия, а вместо "2009" указан год выпуска в обращение – "2019".

Ранее введенные в обращение банкноты остаются законным платежным средством.

Решение о модификации было принято в сентябре 2018 года. В 2020 году планируется ввести в обращение обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей.