Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая принял верительные грамоты послов девяти стран - Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, Уганды. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Лукашенко надеется на нормализацию отношений с ЕС

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси важно развитие контактов с Данией в области торговли, инвестиций и энергоэффективности. Также он ожидает открытия в Минске полноценного дипломатического представительства Испании.

С Мальтой президент надеется «найти немало точек пересечения интересов, усилить политические и деловые связи, реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран».

Поблагодарив Словению за поддержку в нормализации отношений с Европейским союзом, Александр Лукашенко заявил, что деловые круги двух стран готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах.

Бразилия – один из приоритетов

Касательно отношений со странами вне ЕС, президент отметил, что развитие сотрудничества с Бразилией остается одним из приоритетов Беларуси в Латинской Америке. В фокусе двусторонних отношений - укрепление политического диалога, наращивание товарооборота, создание совместных производств.

Признав заморозку отношений с Йеменом, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь восстановлению страны и возвращению ее к мирному ритму, обеспечив поставки всего, производимого в нашей стране.

Также Беларусь открыта для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей с Республикой Корея, особенно в инновационных сферах. А Бенин Минск рассматривает Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера. Кроме того, Александр Лукашенко подтвердил интерес к развитию взаимодействия с Угандой. По его словам, перспективным является налаживание сотрудничества в части поставок белорусской сложнотехнической продукции, а также создания совместных сборочных производств.

Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на активное участие послов в укреплении и развитии сотрудничества с Беларусью, наполнения его новым качеством и содержанием.

Он также рассказал о нацеленности на обновление диалога по укреплению мер безопасности и сотрудничества в Евро-Атлантике и Евразии, на создание действенных механизмов партнерства между различными интеграционными объединениями.