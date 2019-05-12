В Беларуси пройдут дожди, возможны грозы

21 мая погоду Беларуси продолжит определять теплая воздушная масса, юго-западная половина республики будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +21..+27°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 22-23 мая республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированной в теплой и неустойчивой воздушной массе.

22 мая ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +18..+24°С, местами до +26°С.

23 мая ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+26°С.