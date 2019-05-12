Гран-при Social Weekend забрал проект реабилитации детей с ДЦП через настольный теннис

Гран-при Тринадцатого сезона Social Weekend забрал проект из Бреста - реабилитация детей с ДЦП через настольный теннис, а самый большой денежный приз - 16 000 BYN - меценаты отдали Минскому планетарию на проведение международного фестиваля. О результатах самого масштабного сезона крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси ниже.

Победители Тринадцатого республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend названы в Минске 16 мая. Финал проходил в конференц-зале отеля “Пекин”. Напомним, в решающем этапе было 15 команд, которые до этого прошли народный и экспертный отбор (в ¼ из 383 проектов в четвертьфинал прошли 50), двухмесячное обучение у маркетологов, бизнесменов, журналистов, PR-специалистов, проектных менеджеров. В жюри финала организаторы пригласили успешных предпринимателей страны, руководителей международных организаций, представителей исполнительной и законодательной власти, медийных персон. Специальный гость Тринадцатого сезона — Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий.

— Меня пригласили в жюри в первый раз. Про Social Weekend слышал, слышал и про проекты, которые были выпускниками конкурса, но лично никогда не присутствовал на подобных мероприятиях. Тем более в жюри. В первую очередь буду обращать внимания на проекты, связанные с инновациями, медициной и направленные на помощь детям, — сказал Олег Новицкий.

Призовой фонд этого сезона — более 75 000 BYN — распределился следующим образом. Гран-при конкурса присудили проекту реабилитация детей с ДЦП через настольный теннис, который реализуется в Бресте. Презентовала проект Яна Кармаш - девушка, собственным примером доказавшая эффективность выбранной методики. Этот проект также поддержал меценат Игорь Жаборовский на 10 000 BYN. Деньги пойдут на создание безбарьерной инклюзивной среды в зал для тренировок. Компания velcom | A1 поддержала (5 000 BYN) идею создания обучающего приложения для детей с аутизмом по уникальной методике - ABA coach. Напомним, проект ранее победил в хакатоне этого сезона.

Приз зрительских симпаний и 5 000 BYN от Юрия Мельничека ушли к “Школе родительства” для семей, чьи дети родились раньше срока. Юрий также поддержал проект по созданию инклюзивного пляжа в Минске (5 000 BYN). Кроме того, еще 5 000 BYN меценат отдал проекту CatZu, занимающемуся разработкой игрового мобильного приложения, которое помогает детям с нарушениями произношения формировать навык правильной артикуляции. В то же время сотрудничество команде предложил Валерий Остринский, который представлял в жюри Белорусскую Сеть бизнес-ангелов.

— Поддерживая Social Weekend уже много лет, не могу сказать, что в этом сезоне проекты более или менее сильные, они просто другие. Абсолютно не расстроен, что номинация “Антитролль”, выставленная мной изначально, не найдет обладателя. Зато я услышал несколько других интересных, на мой взгляд, разработок, которые отмечу и приглашу выступить уже непосредственно перед Сетью бизнес-ангелов, где можно получить гораздо большие инвестиции, — сказал Валерий Остринский.

Создание туристического маршрута на родине Алеся Адамовича профинансировал “Беларусбанк” (10 000 BYN). Этот же проект выиграл в номинации "Добрая инициатива", которую выставляли родственники и друзья в память о Виталии Князеве (1000 BYN), который активно поддерживал Social Weekend.

Платформу SaveUs.by, которая объединит зоозащитников и сделает помощь бездомным и раненым животным прозрачной, профинансировал Юрий Зиссер на 5 000 BYN.

Создание образовательного арт-пространства в Мозыре поддержал на 5 000 BYN Максим Кузьмич.

Проект KURS:RA (проведение фестивалей электронной музыки в малоизвестных туристических местах Беларуси) отдали специальную номинацию в 4 000 BYN от Фонда “Добра”. Самая большая социальная инвестиция - 16 000 BYN (поддержали сразу три мецената - Леонид Лознер, Максим Кузьмич, Игорь Жаборовский) направлена Минскому планетарию на проведение международного фестиваля полнокупольного кино.

— Этот сезон показал, что внимание к социальным проектам, социальному предпринимательству растет. Мы видим, что в жюри Social Weekend приходит руководство телеканалов, основатели белорусского бизнеса, представители международных компаний и организаций, представители власти и парламентарии. Они с интересом слушают выступления людей, которые еще вчера только мечтали реализовать проект, а сегодня уже работают над его воплощением в жизнь. Мы рады, что инициатив становится все больше. Добрые инициативы тоже живут по законам рынка — будет подтвержденный спрос, будет и предложение, — сказал руководитель Social Weekend, директор Фонда “Добра” Александр Скрабовский.

Кроме денежных номинаций, некоторые компании поддерживают проекты Social Weekend, предоставляя свои услуги. Так, компания hoster.by подарила хостинг "Школе родительства", saveus.by, а еще проекту ZNOVA, идея которого создать градообразующую мануфактуру в Зельве. Билет на международную конференцию EMERGE получила команда АВА coach. Их же поддержала юридическая компания COBALT Belarus. А еще все финалисты получили подарок на использование сервиса GanttPRO.

Прием заявок на следующий сезон конкурса социальных проектов начнется в конце лета. Заявки будут принимася онлайн на сайте socialweekend.by



Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время в нем участвовало более 3000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте. Организатор конкурса — Местный социальный фонд “Добра”, который является Офисом Сети Глобального договора в Беларуси.