В Полоцке подожгли сараи, жилой дом и магазин

Днем 20 мая в результате пожара в Полоцке был уничтожен блок сараев, принадлежащих жильцам домов 45 и 47 по улице Тросницкой. Также в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Тросницкой 8 на техническом этаже были повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа - обшивка стен и рама, в магазине «Магнат» - кондиционер.

Причина пожара устанавливается, сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Пожар возник из-за поджога. Виновник установлен. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby