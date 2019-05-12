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21. 05. 2019

В Полоцке подожгли сараи, жилой дом и магазин

Днем 20 мая в результате пожара в Полоцке был уничтожен блок сараев, принадлежащих жильцам домов 45 и 47 по улице Тросницкой. Также в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Тросницкой 8 на техническом этаже были повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа - обшивка стен и рама, в магазине «Магнат» - кондиционер.

Причина пожара устанавливается, сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар возник из-за поджога. Виновник установлен.

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