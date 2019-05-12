«Белнефтехим»: в вопросах поставки нефти остались лишь нюансы

Между Беларусь и Россией нет несогласованных вопросов, которые бы помешали реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, комментируя прошедшие 20 мая в Москве переговоры. По его словам, остались только "нюансы технического характера".

Глава концерна отметил, что на переговорах базовый технический вариант дорожной карты, который был анонсирован 19 мая, не претерпел никаких изменений, передает БелТА.

Андрей Рыбаков напомнил, что Беларусь уже с 19 мая реализует дорожную карту. На этой неделе необходимо обеспечить поддержку реализации этой карты юридическими документами, договорными отношениями. «Я думаю, что мы уложимся в сроки», - сказал он.

Говоря о поставках сырья на "Нафтан", который пока загружен лишь наполовину, Андрей Рыбаков заявил, что Минск рассчитывает на скорейшее возобновление его штатной загрузки.