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21. 05. 2019

В Минске получил травмы подросток, залезший на крышу вагона поезда

В Минске вечером 20 мая на железнодорожной станции «Минск-Сортировочный» на улице Корженевского подросток получил электротравмы. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В МЧС подозревают, что ученик восьмого класса делал фото на крыше грузового вагона под контактной сетью электрифицированной железной дороги. В какой-то момент его ударило током, в результате чего он получил сочетанные травмы. 

С ожогами и травмами школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии.

 

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