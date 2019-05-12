В Минске получил травмы подросток, залезший на крышу вагона поезда

В Минске вечером 20 мая на железнодорожной станции «Минск-Сортировочный» на улице Корженевского подросток получил электротравмы. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В МЧС подозревают, что ученик восьмого класса делал фото на крыше грузового вагона под контактной сетью электрифицированной железной дороги. В какой-то момент его ударило током, в результате чего он получил сочетанные травмы.

С ожогами и травмами школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии.