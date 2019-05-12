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21. 05. 2019

С 25 мая водителям необходимо ездить с включенными фарами

Источник фото: Autogrodno.by

В целях предупреждения ДТП с участием детей и в связи с окончанием учебного года с 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция будет проводить специальное мероприятие «Внимание – дети!», в ходе которого водителям необходимо ехать в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Об этом сообщили в минской ГАИ.

За невыполнение требования предусмотрен штраф до двух базовых величин (ч. 3 ст.18.14 КоАП).

Также перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. За неисполнение этого требования предусмотрен штраф до четырех базовых величин, при повторном нарушении в течение года – от двух до восьми базовых.

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