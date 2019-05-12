Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 11:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
21. 05. 2019

В Витебском районе двух пенсионерок убили за 179 рублей

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет расследовал уголовное дело об убийстве двух женщин, 78-и и 76-и лет, в деревне Присушино Витебского района, тела которых были обнаружены 3 января. Дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

Подозреваемым по делу проходит житель соседней деревни 1969 года рождения, который периодически помогал сестрам по различным хозяйственным вопросам и знал, где могут храниться их деньги. По версии следствия, он днем 30 декабря проник в дом пенсионерок, напал на них и стал наносить множественные удары деревянной палкой. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого мужчина завладел имуществом и деньгами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся.

Подозреваемый вину признает частично. Ранее он был судим, в том числе, за убийство, совершенное с особой жестокостью, не работал и не имел постоянного источника дохода. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах) и по ч. 3 ст. 207 (разбой). Он заключен под стражу.

 

Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.