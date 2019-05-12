Творческая акция «свободный мольберт» прошла в Минске в рамках проекта «Художник и город»

18 мая на площади Якуба Коласа в Минске состоялся бесплатный мастер-класс по живописи с участием Зои Литвиновой и Зои Луцевич. Акция «свободный мольберт», на который любой желающий мог создать собственную картину под руководством известных белорусских художниц, проводилась в рамках проекта «Художник и город».

Ежегодный выставочный арт-проект «Художник и город» в этом году посвящен двум представительницам белорусской живописи: Зое Литвиновой и Зое Луцевич. Произведения изобразительного искусства на протяжении четырех месяцев будут радовать жителей и гостей столицы, а с 6 сентября их можно будет увидеть в Бресте.

Проект реализуется коммуникационной компанией GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов. Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступил банк ВТБ (Беларусь).

Также при поддержке банка второй год подряд в Новополоцке открылась художественная выставка «Арт-галерея для горожан». В рамках проекта городской сквер украсили репродукции работ новополоцких художников из фондов музея истории и культуры города. Экспозиция открылась в середине мая и продлится до декабря.