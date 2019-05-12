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21. 05. 2019

Теперь еще выгоднее: МТС предлагает бесплатный интернет-трафик для новых абонентов на тарифах линейки «Супер»

Новые абоненты МТС при подключении на тарифы «Супер max» и «Супер 8» смогут пользоваться дополнительными безлимитами интернета бесплатно три месяца с момента подключения. Акция действует по 14 августа 2019 года.

Дополнительные безлимиты интернета на тарифах «Супер max» и «Супер 8» — услуги «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» и «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)». В зависимости от выбранного тарифа новые абоненты в рамках акции получат одну из этих услуг со 100%-й скидкой в первые три месяца использования. 

Кроме того, для новых абонентов предусмотрена скидка на абонплату тарифов линейки «Супер»  на 90 дней. На тарифе «Супер max» она составляет 16,5 руб., на тарифе «Супер 8» — 13,5 руб., на тарифе «Супер» — 7,5 руб. Предложение также действует по 14 августа.  

Тарифная линейка «Супер» рассчитана на активных data-пользователей и включает большие пакеты интернета и безлимиты на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube. Линейка состоит из тарифов «Супер max», «Супер 8» и «Супер». 

Подробнее про акцию на тарифах линейки «Супер» для новых абонентов читайте здесь.

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