В Беларуси не будут создавать ІТ-вуз

В Беларуси нет необходимости создания вуза, который бы специализировался на подготовке кадров для IT-отрасли. Об этом 21 мая заявил начальник главного управления профессионального образования министерства образования Сергей Касперович на круглом столе "IT-абитуриент 2019".

По его словам, существующие сегодня почти 20 университетов, которые готовят IT-специалистов, весьма успешно решают эту задачу. Чиновник считает более актуальной необходимость формирования среды, которая бы дополнительно помогала специалистам развиваться, передает БелТА.

По его мнению, нужна систематизация подходов, более четкая формализация процессов взаимодействия ПВТ с действующими университетами.

Сергей Касперович также напомнил, что специалистов для IT-отрасли в Беларуси готовят не только вузы, но и средние специальные учреждения образования. Ежегодно они выпускают около 2 тыс. специалистов. Есть идеи создать отдельный колледж IТ-профиля.