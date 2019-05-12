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22. 05. 2019

Бизнесмена из Беларуси подозревают в мошенничестве на 15,5 млн долларов

Наручники Источник фото: korrespondent.net

Владельца московского многопрофильного медицинского центра «Ф Клиникс», 32-летнего бизнесмена из Беларуси Павла Фролова подозревают в мошенничестве на 15,5 млн долларов. Всего в рамках уголовного дела задержаны 25 человек.

Как сообщает «Коммерсант», в ряде регионов России была создана сеть медицинских клиник, работники которых, не имея медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, требующих неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг им предлагали оформить кредиты на суммы до 7,7 тыс. долларов.

В МВД России считают, что жертвами сети стали более 11 тысяч здоровых граждан.

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