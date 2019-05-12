Орлиный свитшот от LSTR – красивая обновка и помощь дикой природе

Бренд LSTR-Адзенне в сотрудничестве с общественной организацией “Ахова птушак Бацькаўшчыны” выпустила в продажу новый красивый свитшот с птицей года - большим подорликом. Обновляй гардероб к Международному дню биоразнообразия, поддерживая дикую природу Беларуси!

Это уже третий свитшот, который бренд LSTR- Адзенне выпустил в сотрудничестве с АПБ. 10 % от продаж компания перечисляет на защиту природы. Ранее были свитшот со щеголом и зимородком. На полученные средства АПБ смогла приобрести инструменты для расчистки Туровского луга от кустарника, чтобы там могли загнездиться птицы.

“Стало хорошей традицией выпускать свитшот в честь птицы года. У нас до сегодняшнего дня спрашивают о свитшоте со щеглом, - говорит директор бренда LSTR- Адзенне Илья Аксенов. - Мы хорошо понимаем, что мы не просто бренд одежды, не просто шмотки с принтами. Мы ясно осознаем, что несем важную социальную миссию. Поэтому, безусловно, поддержка АПБ - важная часть нашей деятельности. Мы любим птиц, природу и с радостью им помогаем.”

Большой подорлик – редкая птица, которой грозит глобальное исчезновение. Она избегает человека и гнездится в глухих болотистых местах, число которых сокращается.

Присоединяйся к акции “Спаси орленка!”

Серия свитшотов с большим подорликом лимитирована, пока имеются только женские модели размеров xs, s, m , l.

Покупай обновку в торговом центре “Московско-Венский” (Минск, пр-т Независимости,58, 3 этаж, пав. 317) или в интернет-магазине.