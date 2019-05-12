В Минской области закрыли очередной мост

На грунтовой дороге между деревнями Полядки Червенского и Погулянка Березинского районов Минской области просела железобетонная плита моста. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. У остальных плит арматура пострадала от коррозии, частично разрушен верхний слой бетона.

Все это было выявлено днем 21 мая. Мост используется для сезонного передвижения сельскохозяйственной техники. Проход людей и проезд автомобилей по нему запрещен. Жизнедеятельность жителей районов не нарушена: проезд осуществляется по трассе «Минск-Могилев». Работы по восстановлению запланированы на 22 мая. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby