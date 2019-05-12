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22. 05. 2019

В Минской области закрыли очередной мост

Источник фото: МЧС

На грунтовой дороге между деревнями Полядки Червенского и Погулянка Березинского районов Минской области просела железобетонная плита моста. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. У остальных плит арматура пострадала от коррозии, частично разрушен верхний слой бетона.

Все это было выявлено днем 21 мая.

Мост используется для сезонного передвижения сельскохозяйственной техники. Проход людей и проезд автомобилей по нему запрещен. Жизнедеятельность жителей районов не нарушена: проезд осуществляется по трассе «Минск-Могилев». Работы по восстановлению запланированы на 22 мая.

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