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22. 05. 2019

Два жителя Орши украли 50 туй

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Два жителя Орши попытались ночью украсть молодые туи, которые принадлежали местной спецавтобазе. Чтобы скрыть свои следы, они надели на ноги целлофановые пакеты и прихватили с собой большие мешки для добычи. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Злоумышленники выдергивали туи из земли и складывали их в одном месте. Их увидел местный житель, который вышел на балкон своей квартиры. Он позвонил в милицию, и воры были задержаны.

Задержанные успели похитить 50 туй. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 205 УК.

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