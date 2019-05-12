В субботу Akute станут хедлайнерами фестиваля Vulitsa Ezha в Гродно

В субботу, 25 мая белорусская группа Akute выступит в качестве хедлайнера на городском пикнике Vulitsa Ezha, который пройдёт в Гродно уже во второй раз. На выступлении могилевчане представят композиции со своего нового пятого студийного альбома, который так и называется – 'V'. Услышат гости фестиваля и лучшие песни с предыдущих четырех пластинок.

В альбом, который могилевские рокеры готовили около года, вошли 8 треков. В их создании принимали участие не только Akute, но и другие исполнители: могилевчанин Денис Астапов («Грязь») и французская актриса Мари Ле Галл. Музыканты продолжили экспериментировать: на новой пластинке фирменный диско-декаданс заиграл в электронном звучании с отличительными чертами группы.

По словам музыкантов, от предыдущих пластинка отличается наличием новых инструментов, которые раньше не использовались – это синтезаторы, различные модерновые звуки и классические электронные инструменты.

«В альбоме много электроники, которой раньше у Akute не было, и это наш первый опыт работы с ней. Альбом полностью записан и сведён нами на нашей студии. Мы впервые попробовали себя в саунд-дизайне и смогли оформить песни именно так, как они звучали у нас в голове», - отмечает Станислав Мытник, вокалист Akute.

В поддержку альбома проходит тур Akute по Беларуси, который стартовал в апреле. Новый синтезаторный альбом в живом исполнении уже услышали Витебск, Гомель, Могилев, Минск и Брест. А уже в эту субботу такая возможность появится и у жителей Гродно.

Следите за анонсами на страницах группы:

ВК https://vk.com/akutemusic ;

FB https://www.facebook.com/akutemusic/

Скачать и послушать альбом можно на цифровых площадках:

Google Play: https://clck.ru/FTedj // Apple: https://clck.ru/FTeeV // ITunes: https://clck.ru/FTeeV

yandex.music https://clck.ru/FToU2 Deezer https://clck.ru/FToV3

Soundcloud https://soundcloud.com/akute

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Что: городской пикник Vulitsa Ezha

Когда: 25 мая

Начало: 20:00

Где: ЦСК «Неман», г. Гродно, ул. Коммунальная, 3

Стоимость: 5 BYN