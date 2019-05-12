В Минске живут Железный Лев и Детская Сандалия

В Минске проживает 7 тыс. людей с фамилией Иванов, 5 тыс. с фамилией Козловых и 4,5 тыс. с фамилией Ковалев. Это самые популярные фамилии в городе, свидетельствуют данные адресно-справочного бюро ГУВД Мингорисполкома.

Но есть в Минске и значительно более редкие фамилии, в том числе состоящие из одной буквы: в столице насчитывается 11 человек с фамилией И, 9 — с фамилией О, 6 — с фамилией Е, сообщает Sputnik.

Также в ГУВД рассказали и об интересных сочетаниях имен и фамилий. Например, в городе проживают Белая Георгина, Могучая Любовь, Волнистая Лира, Железный Лев. Есть среди минчан и Сандалия Детская: имя женщина получила при рождении, а фамилию - от мужа.

Можно встретить в Минске обладателей добрых и нежных фамилий (Солнце, Сердечный, Нежная, Добродей, Христолюбов), а также революционных имен (Свобода, Революция, Аврора).

Из необычных мужских имен — Самба, Эристарх, Блажей, Дионисий (26 человек), Султан (34 человека) и даже Наполеон.