В Беларуси отменили ряд ограничений на продажу лекарств

В Беларуси утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Так, согласно постановлению минздрава от 10 апреля №27, без рецепта продаются гомеопатические лекарственные средства, кроме лекарственных форм, предназначенных для инъекций.

Также упраздняются нормы отпуска лекарственных средств, введенные в 2012 году: не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, содержащей свыше 50 доз, и не более двух упаковок других лекарственных форм. Такие нормы сохранились лишь для корвалола, настоек боярышника и валерианы, перманганата калия.

Кроме того, учтено наличие или отсутствие регистрации лекарств с июня 2012 года до настоящего времени.

Из перечня исключили некоторые инъекционные лекарства (алфлутоп, актовегин, солкосерил, лидокаин, антибиотики); глюкокортикостероиды для ингаляционного применения и интраназального применения; комбинированные оральных контрацептивов, кроме средств экстренной контрацепции; ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид); клиндамицин (в формах для вагинального применения), метформина и некоторых лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (пропафенон, гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, спиронолактон, торасемид и бета-адреноблокатор атенолол в комбинации с диуретиком и блокатором кальциевых каналов); некоторые импортные глазные капли, сочетающие антибактериальный компонент с глюкокортикостероидами.

Из антибиотиков рецепт не нужен желающим купить амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.

Документ вступает в силу через месяц после официального опубликования.